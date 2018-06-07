Samsung Galaxy Note 9 показался на рендерах и видео

Ресурс 91mobiles опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску в 2018 году смартфона Samsung Galaxy Note 9. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


Дизайн Samsung Galaxy Note 9 не сильно отличается от флагманских представителей серии Galaxy S. На передней панели доминирует безрамочный экран Infinity Display. Расположение кнопок и портов тоже не изменилось, включая кнопку Bixby справа, а на нижней грани — 3,5-мм разъём для наушников, USB Type-C и слот для стилуса S Pen.


Главным внешним отличием от предшественника, Note 8, стало размещение сканера отпечатков пальцев — теперь он расположился под основной двойной камерой. Размеры смартфона составляют 161,9 x 76,3 х 8,8 мм.


Он должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Galaxy Note 9 может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев.



Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор получит ёмкость 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8. Также ожидается улучшенная двойная основная камера.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться в начале августа 2018 года.

Источник
91mobiles
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 9

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