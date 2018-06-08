ASUS чуть не выпустила смартфон с 10 ГБ оперативной памяти

ASUS чуть не стала первой компанией, выпустившей смартфон с 10 ГБ оперативной памяти. По крайней мере, такие планы у ASUS имелись, несколько месяцев назад она рассматривала запуск флагмана с подобными параметрами. Об этом рассказал Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter.



ASUS ROG phone

Этим монстром вполне мог оказаться анонсированный на днях игровой ASUS ROG phone (обзор). По данным источника, производитель не смог реализовать свою задумке из-за проблем с компоновкой. Обычно память располагается сверху «системы-на-чипе», но для нужного количества модулей памяти попросту оказалось недостаточно места при упаковке по технологии PoP (package-on-package, корпус на корпусе).



ASUS ROG phone

Напомним, ASUS ROG phone дебютировал на выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе. Это мощная модель с дополнительными аксессуарами для удобных игр на ходу. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845 с разгоном со стандартных 2,8 до 2,93 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти.



ASUS ROG phone