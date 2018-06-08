Samsung представила Galaxy J3 и Galaxy J7 2018 года

Компания Samsung Electronics представила в США обновлённые версии смартфонов Galaxy J3 и Galaxy J7 начального уровня.. Модели 2018 года унаследовали дизайн с рамками вокруг дисплея и стандартным соотношением сторон, не поддаваясь моде на безрамочный дизайн.

Samsung Galaxy J3 (2018) оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 5 и 8 Мп. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Exynos 7570, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.


Смартфон Samsung Galaxy J7 (2018) отличается 5,5-дюймовым дисплее с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), фронтальная и основные камеры обе имеют разрешение 13 Мп.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS и FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Продажи смартфонов Samsung Galaxy J3 и Galaxy J7 2018 года должны начаться в июне, рекомендованная розничная цена пока не объявлена.

Источник
Samsung
Теги
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