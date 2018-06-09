Будущие Apple Watch лишатся аппаратных кнопок

Компания Apple лишит свои будущие смарт-часы Apple Watch аппаратных кнопок. Об этом рассказал журнал Fast Company со ссылкой на источник, напрямую осведомлённый о планах Apple.





Часы получат сенсорные кнопки, которые не будут двигаться вверх-вниз, но определят прикосновения пальца. Расположение кнопок и коронки не изменится, но они больше не будут «кликать» физически. Вместо этого они обеспечат тактильную отдачу с помощью вибрации с помощью механизма Taptic Engine, который используется в iPhone. При этом коронку всё еще можно будет вращать для навигации по контенту.

По данным источника, такие сенсорные кнопки могут появиться в новых Apple Watch уже осенью 2018 года, а если нет, то на будущий год.