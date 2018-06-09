LG G7 ThinQ получил четвёрку по ремонтопригодности

Умельцы известного ресурса iFixit уделили своё внимание новому флагманскому смартфону LG Electronics — они разобрали и оценили ремонтопригодность LG G7 ThinQ, вышедшего в мае.


По десятибальной шкале ремонтопригодности LG G7 ThinQ набрал скромные 4 балла. Впрочем, это ставит его на один уровень с Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy S9+, другими флагманами текущего года.

Интересно, что прошлое поколение флагманов LG специалисты iFixit проигнорировали, последней моделью серии G, которую они разбирали на потеху публике был смартфон LG G5. Этот модульный смартфон получил целых 8 из 10 возможных баллов. Прошлогодний LG G6 модульность уже утратил, как, впрочем, и LG G7.

Из плюсов специалисты iFixit отмечают возможность независимой замены многих компонентов. Аккумулятор можно заменить, но его сложно снять, поскольку он приклеен к задней панели. Передняя и задние панели тоже прочно приклеены, что делает сложным доступ к внутренностям. Обе они стеклянные, что повышает риск разбить смартфон. В качестве одного из самых главных минусов отмечается сложность замены экрана. Это наиболее распространённой тип ремонта, тем не менее, для этого потребуется почти полностью разобрать смартфон, сражаясь одновременно с прочным клеем.

Источник
IFixit
Теги
смартфон ANDROID LG IFIXIT LG G7 LG G7 ThinQ

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