Sony перестанет использовать фирменную оболочку Xperia в смартфонах

Sony намерена отказаться от фирменной оболочки Xperia Home в новых смартфонах — об этом сообщили представители компании на официальной странице в Google+. По их словам, с сегодняшнего дня оболочка переходит в «фазу технического обслуживания» и перестанет получать какие-либо обновления кроме тех, которые будут поддерживать её в работоспособном состоянии.



Оболочка Sony Xperia Home в Xperia Z3

В компании не уточнили, означает ли это, что все последующие смартфоны Sony будут использовать «чистый» Android, либо речь идёт о разработке абсолютно новой оболочки с нуля.



Sony Xperia XZ Premium

Напомним, что история фирменной оболочки мобильников Sony Xperia началась ещё 10 лет назад, когда на свет появился QWERTY-коммуникатор Xperia X1 с модифицированным интерфейсом Windows Mobile 6.1. Фирменный интерфейс Xperia под управлением Android дебютировал уже в 2010 году, одновременно с анонсом первого Android-смартфона Sony, Xperia X10. На сегодняшний день последними носителями оболочки Xperia Home стали флагманские Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact и Xperia XZ2 Premium.