Vivo выпустили рекордно безрамочный флагман с самым мощным процессором Qualcomm

Компания Vivo (дочернее поздразделение BBK Electronics) представила безрамочные смартфоны NEX. Дисплей в новых моделях занимает 91,24% площади лицевой панели (против 82.9% в Apple iPhone X и 84.2% в Samsung Galaxy S9), поэтому новинки стали «самыми безрамочными» серийными смартфонами современности. В новую линейку войдут модели Nex Ultimate (Nex S) и Nex, они отличаются только процессором и объёмом памяти.

Vivo использовали в новинках дисплей Super AMOLED с диагональю 6.59 дюйма и разрешением 2316x1080 пикселей. Для того, чтобы полностью избавиться от верхней рамки, производитель изменил привычную конструкцию смартфона. Взамен физического разговорного динамика NEX получили технологию Screen SoundCasting, которая передаёт звук за счёт вибраций дисплея, а фронтальная камера с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.0 спрятана в корпусе и выдвигается, если задействовать необходимый режим съёмки. Сканер отпечатков и датчики освещённости/приближения тоже интегрированы в экран в версии NEX S. В остальных смартфонах серии NEX сканер располагается на задней панели.



Vivo NEX

Тыловые камеры Vivo NEX состоят из двух моделей: основного, Sony IMX363 c пикселями размером 1.4 мкм, оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8, и вспомогательным с разрешением 5 Мп и диафрагмой f/2.4 для художественного размытия фона.



Vivo NEX

NEX Ultimate получил флагманский процессор Snapdragon 845, 8 Гбайт оперативной памяти и встроенную память от 128 до 256 Гбайт, в зависимости от версии. Средняя модификация NEX базируется на Snapdragon 710 при 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт на борту. Ёмкость аккумулятора для составляет 4000 мАч для всех версий, габариты смартфонов составляют 162x77x7,98 мм при весе 199 г. Смартфоны работают на базе Android 8.1 с фирменной оболочкой Energy UI



Vivo NEX

Базовая модификация Vivo NEX оценена в 600 долларов США, NEX Ultimate обойдётся в 700 долларов за версию с 128 Гбайт встроенной памяти, и 780 долларов за максимальную модификацию с 256 Гбайт.