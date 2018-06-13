iOS 11.4 разряжает батарею iPhone за минуты

Пользователи мобильных устройств Apple начали жаловаться на внезапную разрядку батареи после обновления ПО до iOS 11.4. Напомним, этот апдейт вышел в конце мая и принёс долгожданную поддержку AirPlay 2, а также Сообщений в iCloud.





Речь идёт о, действительно, быстрой разрядке. Например, один из пользователей iPhone 6S+ пожаловался, что после апдейта аккумулятор «сел» с 50% до 20% буквально за минуты, при этом смартфон даже не использовался. При этом такой параметр как Battery Health (“Здоровье батареи”) достигает 90%.

На официальном форуме Apple имеется уже несколько веток обсуждения данной проблемы. В одной из них почти тысяча пользователей подтвердила её наличие на своих устройствах.

Судя по отзывам, разрядка батареи происходит независимо от модели iPhone. В некоторых случаях помогает отключение подключения к сетям Wi-Fi, а в других — переключение Wi-Fi с 5 ГГц на 2,4 ГГц. Но у других пользователей такие «трюки» не срабатывают. В результате, многие откатились на iOS 11.3.1 и аккумулятора снова стало хватать на привычное время.

Сама Apple пока не прокомментировала данную ситуацию. Решение проблемы ожидается в ближайших обновлениях iOS.