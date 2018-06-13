iPhone X выжил после двух недель в реке

Чудеса иногда случаются в обычной жизни. Одной такой историей поделился дайвер-энтузиаст Даллас, ведущий канал Man + River на Youtube. Он нашёл на дне реки iPhone X. Смартфон провёл в воде две недели без специальной защиты и сумел сохранить работоспособность.

Сначала смартфон-утопленник не включался и Далласу пришлось вскрыть его и сушить три дня. После этой процедуры смартфон заработал и видеоблогер позвонил владелице. Как оказалось, она выронила iPhone X во время купания и уже не надеялась на то, что он найдётся и останется рабочим. На этом смартфоне хранились все фотографии её новорождённого ребёнка, для которых не было создано резервной копии.

iPhone X по защищённости от воды и пыли соответствует индексу IP67 и, теоретически, может выдерживать получасовое погружение в воду на глубину до одного метра. При этом Apple подчёркивает, что «повреждение в результате контакта с жидкостью не покрывается гарантией». То есть, несмотря на заявленную водоустойчивость, поломку смартфона в результате контакта с водой придётся чинить не по гарантии, а за свои деньги.

Источник
Man + River
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