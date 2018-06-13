Флагманский Sony Xperia XZ3 показался на живых фото

В сети появились живые фотографии готовящегося к выпуску флагманского смартфона Sony Xperia XZ3, пока не представленного производителем официально. Фото опубликовал профильный японский ресурс SumahoInfo.

Фотографии показывают безрамочный дизайн с дисплеем с соотношением сторон 18:9 без выреза в стиле iPhone X и двойную основную камеру на задней панели.

Согласно более ранним утечкам, Sony Xperia XZ3 станет не слишком большим обновлением по сравнению с Xperia XZ2, вышедшим весной. Он получит двойную камеру как у Xperia XZ2 Premium, а не одинарную как у Xperia XZ2. Фронтальная камера тоже станет как у Xperia XZ2 Premium. Также вырастет объём памяти и слегка увеличится ёмкость батареи по сравнению с Xperia XZ2

Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 19+12 Мп, 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3240 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют Sony Xperia XZ3 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.