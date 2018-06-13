Стодолларовые Xiaomi Redmi 6 и 6A представлены официально

Китайская компания Xiaomi представила бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 6 и 6A. Они приходят на смену прошлогодним Redmi 5 и 5A и выполнены в популярном сейчас безрамочном дизайне.





Xiaomi Redmi 6 получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1440 × 720 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканер отпечатков пальцев на задней панели, двойную основную камеру 12+5 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Поддерживается разблокировка смартфона по лицу.







Аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3000 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.





Xiaomi Redmi 6A отличается отсутствием сканера отпечатков пальцев, одинарной основной камерой на 13 Мп, четырёхъядерным процессором MediaTek Helio A22 и памятью 2+16 ГБ.





Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A поступят в продажу с 15 июня в сером, голубом, золотистом и розово-золотистом вариантах по ценам:

Xiaomi Redmi 6 3+32 ГБ — 124 доллара США

Xiaomi Redmi 6 4+64 ГБ — 156 долларов США

Xiaomi Redmi 6A 2+16 ГБ — 93 доллара США