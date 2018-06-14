В Корее возродят iPhone 3GS

Корейский оператор SK Telink решил возобновить продажи смартфона iPhone 3GS. Причём речь идёт о новых и не бывших в использовании аппаратах в оригинальной упаковке.





Напомним, iPhone 3GS был представлен компанией Apple в далёком 2009 году. Снят с производства он был в 2012 году. Смартфон пришёл на смену iPhone 3G и позиционировалась Apple как вдвое более быстрая модель, что подчёркивалось названием, где «S» — это сокращение от английского «Speed».

SK Telink начнёт продажи iPhone 3GS до конца июня по цене около 44 000 южнокорейских вонов без контракта, что составляет всего 40 долларов США. Для сравнения, «бюджетный» iPhone SE обойдётся в Корее порядка 450 долларов США.

Аппараты получены со складов в оригинальной упаковке, включая аксессуары. Поскольку срок хранения оказался долог, смартфоны проверяются на работоспособность и упаковываются повторно.

Поскольку iPhone 3GS не поддерживает более свежие, чем iOS 6, версии операционной системы, многие современные функции и приложения будут на нём недоступны. Впрочем, базовая функциональность, включая звонки, SMS и воспроизведение музыки должны работать корректно.

Ремонт и покупка аксессуаров также может оказаться проблематичной, особенно с учётом перехода смартфонов Apple с фирменного 30-штырькового коннектора на Lightning, начиная с iPhone 5 в 2012 году.