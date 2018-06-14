Рассекречены цены и параметры Meizu 16 и 16 Pro

В сети появились новые подробности о готовящейся к выпуску серии смартфонов Meizu 16. Они придут на смену Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite, дебютировавшим весной этого года.


По данным многочисленных источников, в серию войдут две модели — Meizu 16 и Meizu 16 Pro с экранами диагональю 5,5 и 6,1 дюйма. Дисплеи будут безрамочными и без выреза в стиле iPhone X. Возможна интеграция сканера отпечатков пальцев прямо в экран. Также отмечается 20-мегапиксельная фронтальная камера и 12-мегапиксельная двойная основная камера.

Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Meizu 16 Pro получит более ёмкий аккумулятор на 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 32 Вт и беспроводной зарядки на 10 Вт. Meizu 16 же оснащается аккумулятором на 3080 мАч с быстрой зарядкой на 24 Вт. Оболочка Flyme 7.5 поддерживает распознавание силы нажатия к экрану, функции на базе искусственного интеллекта, а также NFC.

Официальный дебют Meizu 16 и 16 Pro ожидается в августе 2018 года. Ориентировочные цены следующие:

  • Meizu 16 6+64 ГБ — 469 долларов
  • Meizu 16 6+128 ГБ — 515 долларов
  • Meizu 16 Pro 6+ 128 ГБ — 579 долларов
  • Meizu 16 Pro 8+ 256 ГБ — 625 долларов
Источник
ItHome
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