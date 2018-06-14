Смартфоны Samsung Galaxy J4 и J6 вышли в России

Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж недорогих смартфонов Galaxy J4 и J6 в России. Первый из них представляет собой смартфон с традиционным соотношением сторон 16:9, а второй отличается безрамочным дизайном.

Samsung Galaxy J4 оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 13 и 5 Мп. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Exynos 7570, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.


Samsung Galaxy J6 отличается 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1480 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, восьмиядерным процессором Exynos 7870.


Оба смартфона получили три слота — два для SIM-карт и один для microSD. Они работают под операционной системой Android 8.0 Oreo.

Рекомендованная розничная цена на Samsung Galaxy J4 составляет 12 990 рублей, а на Samsung Galaxy J6 – 15 990 рублей. Модели доступны в черном, золотистом и сером (только Galaxy J6) цветах.

Источник
Samsung
Теги
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