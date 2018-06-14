Характеристики безрамочного Xiaomi Mi Max 3 засветились в сети

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о характеристиках готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Max 3, пока не представленного производителем официально.


По данным источника, Xiaomi Mi Max 3 получит внушительный 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Также он станет первым представителем серии с двойной камерой. Основная камера получит сенсор Sony IMX363 на 20 Мп в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S.

Аппаратной основой станет новый процессор Qualcomm Snapdragon 710, уже появившийся в Xiaomi Mi 8 SE и Vivo Nex A. Будет доступно две опции оперативной памяти — 4 и 6 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Смартфон работает под управлением оболочки MIUI 10 на базе Android 8.1 Oreo.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi Max 3 получит средние характеристики, такие как процессор Qualcomm Snapdragon 636 или 660, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Официальный дебют Xiaomi Mi Max 3 ожидается в июле 2018 года.

Источник
91mobiles
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max 3

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