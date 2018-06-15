Названы самые популярные смартфоны болельщиков ЧМ-2018

Аналитики опубликовали рейтинг самых популярных смартфонов среди болельщиков разных стран, приехавших в Россию на Чемпионат мира по футболу. Статистикой поделилась компания oneFactor, подсчёт проводился с помощью платформы SmartIndex на базе искусственного интеллекта.





Самым популярным оказался iPhone 7. Им пользуются более 10 тысяч болельщиков. На втором и третьем месте находятся iPhone 6 и iPhone X, этими смартфонами пользуются по 7 тысяч болельщиков.

По оценке oneFactor, самыми обеспеченными болельщиками из стран-участниц Чемпионата мира по футболу признаны гости из Саудовской Аравии. Они больше всего используют iPhone X – порядка 20% болельщиков. По состоянию на 13 июня в городах проведения ЧМ-18 находилось более 6 тысяч человек из Саудовской Аравии. Самые бедные – болельщики из Сенегала, из 600 человек около 9% приехали в Россию с Samsung Galaxy J2.