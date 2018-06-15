Китайцы показали безрамочный Huawei Honor V12

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Honor V12, пока не представленный Huawei официально. Также его уже сертифицировала Федеральная комиссия по связи США (FCC).

Благодаря этому стали доступны живые фотографии смартфона и некоторые основные технические характеристики. Как видно на фото, Huawei Honor V12 выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне, заключён в металлический корпус, получил двойную основную камеру, фронтальную камеру со вспышкой, сканер отпечатков пальцев на задней панели и 3,5-мм разъём на нижней грани.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем без выреза в стиле iPhone X. Размеры составляют 147,8 х 78,2 х 8,6 мм. Ёмкость аккумулятора указана на уровне 1900 мАч, что больше похоже на ошибку. Размер экрана тоже, кстати, сомнительно небольшой. Прошлогодний флагманский Honor V10 получил диагональ 5,99 дюйма и маловероятно, что его наследник станет заметно меньше.