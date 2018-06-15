Huawei научит Android-смартфоны запускать Windows через облако

Компания Huawei показала на выставке CES Asia 2018, которая проходит с 13 по 15 июня в Шанхае, свою новую разработку. Речь идёт об облачном сервисе Huawei Cloud PC, который позволит «запускать» Windows 10 на смартфонах с Android.







С помощью приложения Cloud PC пользователь сможет просматривать рабочий стол компьютера Windows 10 на экране смартфона или на подключённом внешнем дисплее. Сервис базируется на платформе FusionCloud Desktop от Huawei, которая изначально разрабатывалась для предприятий.





Как отмечают разработчики, Windows 10 не станет работать на смартфоне Huawei в качестве замены Android, это лишь облачный сервис, для которого Android является основной операционной системой. При этом пользователь получает доступ к полной функциональности Windows 10 в мобильных условиях и без необходимости покупки отдельного устройства. То есть, чтобы воспользоваться сервисом, не требуется собственный с ПК Windows 10.

На начальном этапе сервис будет запущен в Китае, но может впоследствии расшириться и на Европу. Ориентировочные цены пока не названы.

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