Huawei научит Android-смартфоны запускать Windows через облако

Компания Huawei показала на выставке CES Asia 2018, которая проходит с 13 по 15 июня в Шанхае, свою новую разработку. Речь идёт об облачном сервисе Huawei Cloud PC, который позволит «запускать» Windows 10 на смартфонах с Android.



С помощью приложения Cloud PC пользователь сможет просматривать рабочий стол компьютера Windows 10 на экране смартфона или на подключённом внешнем дисплее. Сервис базируется на платформе FusionCloud Desktop от Huawei, которая изначально разрабатывалась для предприятий.


Как отмечают разработчики, Windows 10 не станет работать на смартфоне Huawei в качестве замены Android, это лишь облачный сервис, для которого Android является основной операционной системой. При этом пользователь получает доступ к полной функциональности Windows 10 в мобильных условиях и без необходимости покупки отдельного устройства. То есть, чтобы воспользоваться сервисом, не требуется собственный с ПК Windows 10.

На начальном этапе сервис будет запущен в Китае, но может впоследствии расшириться и на Европу. Ориентировочные цены пока не названы.

<iframe width="640" height="360" allow="autoplay" src="https://ferra.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1030371&autoplay=true" allowfullscreen frameborder="0"></iframe>

Источник
Notebook Italia
Теги
смартфон ANDROID WINDOWS Huawei облако

Комментарии

Материалы по теме

Huawei выпускает ярко-красный Honor 7X в России

13 февраля

Huawei неожиданно представила смартфон P20 Lite

16 марта

Huawei представила безрамочный смартфон Honor 7C дешевле $150

12 марта

Huawei представила серию недорогих безрамочных смартфонов Enjoy 8

30 марта

Huawei представила стодолларовый безрамочный смартфон Honor 7S

28 мая

Безрамочный Huawei Honor 7A Pro оценили дешевле 9 тысяч рублей

17 апреля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Xiaomi Redmi 6 Pro, Mi Max 3 и Mi Pad 4 дебютируют вместе в июле
Названы самые популярные смартфоны болельщиков ЧМ-2018
Samsung Galaxy Note 9 получит аппаратную кнопку для камеры и скриншотов

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 111
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 107
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 59
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 58
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 55
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 44