Специальное издание Vivo V9 Локомотив выходит в продажу

Китайская компания Vivo совместно с футбольным клубом «Локомотив» начинает продажу специального издания безрамочного смартфона Vivo V9 для болельщиков. Модель получила название Vivo V9 Локомотив Limited Edition.


Смартфоны из эксклюзивной серии можно будет приобрести в официальном магазине ФК «Локомотив», который расположен на территории домашнего стадиона клуба «РЖД-Арена», а так же в официальном онлайн-магазине клуба.


V9 Локомотив Limited Edition в перламутрово-чёрном цвете отличается от обычной версии клубным логотипом на задней крышке, особой упаковкой, а также возможностью установки тематического оформления рабочего стола. В случае 100% предоплаты у покупателей будет возможность заказать нанесение своей фамилии или фамилии любимого футболиста на смартфон. Старт продаж запланирован на 20 июня 2018 года. Стоимость составит 23 990 рублей.

Сам по себе смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, а также получил 24-мегапиксельную селфи-камеру и двойную основную камеру на 16+5 Мп с системой искусственного интеллекта для улучшения портретов.

Vivo V9 оснащён 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением 19:9 и разрешением 2280 x 1080 пикселей, он занимает 90% передней панели. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3260 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Funtouch OS 4.0.

Источник
Vivo
Теги
смартфон ANDROID Россия Vivo футбол Vivo V9

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