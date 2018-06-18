Apple могла отказаться от iPhone SE 2

Компания Apple могла отказаться от планов по выпуску наследника смартфона iPhone SE. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на производителя чехлов Olixar.



Макет iPhone SE 2

Анонс iPhone SE 2 ожидали на конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая прошла в Сан-Хосе с 4 по 8 июня. Однако этого так и не произошло.

По данным источника, Apple отменила проект, решив сосредоточится на трёх более дорогих и крупногабаритных моделях, запланированных к выпуску осенью 2018 года.

Отмечается, что второе поколение iPhone SE или iPhone X Mini было ориентировано на группу любителей 4-дюймового форм-фактора, которых не так уж и мало. При этом таких смартфонов на рынке становится всё меньше и Apple была одной из немногих производителей, всё ещё предлагавших решение данного размера.

Согласно более ранним утечкам, так называемый iPhone SE 2 не обязательно унаследует безрамочный дизайн iPhone X, он может сохранить сходный с оригинальным iPhone SE внешний вид с металлическими задней панелью и боковой рамкой, существенными полосами над и под дисплеем, а также фирменной домашней кнопкой. Основным внешним отличием называют увеличенный до 4,2 дюйма в диагонали экран. При этом есть вероятность, что габариты останутся прежними за счет слегка уменьшенных рамок вокруг дисплея.

В основу ляжет процессор A10 Fusion, как у iPhone 7 и 7 Plus. Он на 40% быстрее A9 в оригинальном iPhone SE. Опции памяти сохранятся — 2 ГБ оперативной с 32 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон также получит возможность беспроводной зарядки, а вот функции 3D Touch с распознаванием силы нажатия для него не предусмотрено.