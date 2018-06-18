Россиянин требует у Apple в суде разблокировать ворованный iPhone

Житель Кургана обратился в Тверской суд Москвы с иском к компании Apple, требуя предоставить ему доступ к купленному на местном рынке iPhone. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.


По данным источника, «простой курганский Алеша» приобрёл на местном рынке бывший в употреблении iPhone 5, привезённый из США. Пользоваться смартфоном он не смог, поскольку аппарат оказался заблокирован в iCloud прежним владельцем с помощью функции «Найти iPhone».

Он обратился в авторизованный сервисный центр Apple, но там ему объяснили, что разблокировать смартфон может только первый владелец. Тогда курганец подал иск на Apple в Тверской суд Москвы за отказ предоставить доступ к купленному устройству. Представители суда пока не прокомментировали журналистам ситуацию, отметив что для предоставления информации необходимо знать фамилию истца.

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