Oppo Find X получит рекордно безрамочный дисплей

Как ожидается, китайская компания Oppo уже завтра представит свой новый флагманский смартфон Find X. Она опубликовала новый интересный тизер относительно модели. На этот раз приоткрывается завеса тайны в отношении дисплея смартфона.


Согласно заметке Oppo, её флагман претендует на новый рекорд по безрамочности — экран занимает 93,8% от площади передней панели. Таким образом рамки вокруг дисплея будут практически незаметны.


Также в сеть попала реклама с китайского телевидения, в которой мелькает Oppo Find X. В ней демонстрируется необычный дизайн с изогнутой задней панелью и двойной камерой, а также передней панелью без видимой фронтальной камеры. Есть вероятность, что фронтальная камера окажется выдвижной.

Официальный дебют Oppo Find X ожидается 19 июня 2018 года в Париже.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID OPPO

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