Samsung Galaxy Note 9 получит опцию на 512 ГБ

Компания Samsung Electronics оснастит свой флагманский смартфон Galaxy Note 9 накопителем на 512 ГБ. Подтверждение наличия такой опции появилось на сайте корейского ритейлера OllehStore.


У ритейлера будущий флагман Samsung указан в версиях с 64, 256 и 512 ГБ флеш-памяти. По данным ряда источников, Старшая опция на 512 ГБ будет доступна в ограниченном количестве для избранных регионах, включая Корею и Китай. Впрочем, есть вероятность выхода и в других странах.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Galaxy Note 9 может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев. Главным внешним отличием от предшественника, Note 8, стало размещение сканера отпечатков пальцев — теперь он расположился под основной двойной камерой.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит ёмкость 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке.

Источник
OllehStore.co.kr
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 9

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