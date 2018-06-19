Объявлены российские цены на урезанный флагман LG Q7

Компания LG Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов в России на смартфон LG Q7 и его продвинутую вариацию LG Q7+. Это упрощённая и уменьшенная версия флагмана LG G7 ThinQ. Смартфон относится к среднему уровню, но получил ряд особенностей более высококлассной модели.





LG Q7 предлагается по рекомендованной цене 24 990 рублей, а LG Q7+ — 28 990 рублей. Для оформивших предзаказ предлагаются в подарок беспроводные гарнитуры LG Tone + (HBS510) и LG Tone Active + (HBS-A100), соответственно.





LG Q7 получил безрамочный дизайн, металлический корпус, защиту от воды и пыли на уровне IP68, соответствие военному стандарту MIL-STD 810G по прочности, поддержку функций на базе искусственного интеллекта QLens и Google Assistant.

LG Q7 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, фронтальной камерой на 8 Мп, 13-мегапикельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Версия LG Q7+ получила 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, основную камеру на 16 Мп.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo. Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, NFC и FM-радио, есть порт USB Type-C 2.0. Размеры составляют 143,8 x 69,3 x 8,4 мм, а вес — 145 граммов.