Безрамочный Oppo Find X получил три выдвижные камеры

Сегодня вечером компания Oppo проведёт презентацию флагманского смартфона Oppo Find X в Париже. Журналисты ресурса немного опередили события и опубликовали предварительный обзор смартфона, включая его главную особенность — выдвижной модуль с камерами.







Oppo решила кардинально избавиться от рамок вокруг дисплея, не идя на такие компромиссы, как вырез экрана в стиле iPhone X или расширенная нижняя кромка. Фронтальная камера, а также двойная основная камеры расположены в специальном моторизированном модуле, автоматически выдвигающемся при необходимости.







Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено, для аутентификации пользователя производится по лицу. То есть, для разблокировки смартфона его надо включить, провести вверх по экрану блокировки, камера выдвинется и распознает пользователя.

Oppo Find X оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9, основной двойной камерой 16+20 Мп, фронтальной камерой на 25 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3730 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой Color OS.