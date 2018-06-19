Юбилейный флагманский Xiaomi Mi 8 выходит во Франции и России

Компания Xiaomi начинает международный выпуск флагманского смартфона Xiaomi Mi 8. Об этом сообщил супер-модератор на официальном форуме Xiaomi.


По его словам, международная версия Xiaomi Mi 8 уже появилась в некоторых странах за пределами Китая, такими как Россия и Франция. На данный момент быстрая проверка магазинов Франции и России показала, что смартфон ещё не в наличии, но, судя по всему, он появится в ближайшее время.

В Китае Xiaomi Mi 8 продаётся с начала июня. Цена составляет 412 долларов за версию с 64 ГБ, 468 долларов за 128 ГБ и 515 долларов за 256 ГБ. Международная стоимость смартфона пока не объявлена.

Xiaomi Mi 8 приходит на смену прошлогоднему Xiaomi Mi 6, название дано в честь восьмой годовщины с момента основания компании в 2010 году.

Xiaomi Mi 8 стал первым безрамочным смартфоном компании с вырезом экрана в стиле iPhone X. Задняя панель выполнена из стекла, корпус скрепляется рамкой из алюминия 7000 серии. Размеры составляют 154,9 x 74,8 x 7,6 и соответствуют 5,5-дюймовому форм-фактору более ранних моделей.

Смартфон оснащается 6,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2248 х 1080 пикселей), основной камерой с основным широкоугольным модулем Sony IMX363 на 12 Мп с апертурой f/1.8 и вспомогательным модулем S5K3M3 на 12 Мп с апертурой f/2.4, 20-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/2.0. Поддерживается разблокировка по лицу, причём распознавание пользователя производится с инфракрасным датчиком, повышающим точность. Также есть сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64,128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч.

Xiaomi Mi 8 также позиционируется как первый в мире смартфон с двойным модулем GPS, что повышает точность позиционирования, особенно в зданиях и при задержках сигнала. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), NFC и Bluetooth 5.0. Он работает под Android 8.1 Oreo с новейшей оболочкой MIUI 10.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Россия Xiaomi Xiaomi Mi 8

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