Живые фото Motorola One Power подтвердили «бровь» и двойную камеру

В сети появились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Motorola One Power, пока не представленного производителем официально. Фото опубликовал профильный ресурс TechinfoBit.


Как отмечает источник, Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, уже вовсю тестирует прототип смартфона и может выпустить его в ближайшие несколько месяцев. Относительно точного названия данных пока нет. Он может выйти в продажу и как Motorola One Power, и как Motorola One, и как Moto One, и как Moto One Power.

Motorola One Power получит экран почти во всю переднюю панель с вырезом в стиле iPhone X. Это не первый безрамочник Moto, но он отличается по дизайну от вышедшего недавно Moto G6. Кромки у нового смартфона меньше, есть «монобровь», двойная камера организована вертикально и имеет другое оформление.

По данным источника, смартфон получил 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 8-мегапиксельную селфи-камеру, стереодинамики, порт USB Type-C. Смартфон будет базироваться на платформе Android One с чистым Android, без дополнительных оболочек. Ранее на её основе уже выпускался Moto X4.

Источник
TechinfoBit
Теги
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