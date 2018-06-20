Китайцы показали Nokia 5.1 Plus

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Nokia с модельным номером TA-1109. Он может выйти в Китае под названием Nokia X5 и Nokia 5.1 Plus на других рынках.

Смартфон получил безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойной камерой. Nokia 5.1 Plus оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 х 1520 пикселей) с соотношением сторон 19:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, 3,4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 Гб встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 Гб. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников. Дебют Nokia 5.1 Plus ожидается в ближайшее время.