Смартфон Oppo Find X в версии Lamborghini полностью заряжается за 35 минут

Компания Oppo представила не только флагманский смартфон Oppo Find X, но и его премиум-версию — Oppo Find X Lamborghini Edition. Она получила не только внешние отличия, но и аппаратные «навороты». Так, Oppo Find X Lamborghini Edition стал первым смартфоном с поддержкой технологии Super VOOC Flash Charge, представленной ещё на выставке MWC 2016.







Смартфон оснащён аккумулятором на 3400 мАч и технология Super VOOC Flash Charge обеспечивает зарядку с нуля до 100% всего за 35 минут при использовании мощного зарядника SuperVOOC. Также смартфон получил накопитель на 512 ГБ вместо 256 ГБ в стандартной модели Oppo Find X. Задняя панель имеет текстуру под углеродное волокно и логотип Lamborghini.







Прочие параметры такие же, как и в оригинальном Oppo Find X, включая выдвижной моторизированный модуль с фронтальной и двойной основной камерами, который автоматически выдвигается при необходимости.





Смартфон Oppo Find X Lamborghini Edition поступит в продажу одновременно с Oppo Find X в августе 2018 года по цене 1699 евро.



