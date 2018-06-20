Oppo Find X с тремя выдвижными камерами представлен официально

Как и ожидалось, компания Oppo представила свой флагманский смартфон Oppo Find X на мероприятии в Париже. Он получил, действительно, безрамочный дизайн без таких компромиссных решений, как вырез экрана в стиле iPhone X или расширенная нижняя кромка. Дисплей занимает 93,8% передней панели.


Фронтальная камера, а также двойная основная камеры расположены в специальном моторизированном модуле, автоматически выдвигающемся при необходимости.


Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено, для аутентификации пользователя производится по лицу. То есть, для разблокировки смартфона его надо включить, провести вверх по экрану блокировки, камера выдвинется и распознает пользователя.


Oppo Find X оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9, основной двойной камерой 16+20 Мп, фронтальной камерой на 25 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3730 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой Color OS.


Смартфон Oppo Find X оценен в 999 евро. Продажи начнутся с августа.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo Find X

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