Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro и планшет Mi Pad 4 дебютируют 25 июня

Компания Xiaomi разослала журналистам приглашения на пресс-мероприятие 25 июня 2018 года, на котором будут представлены новые смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro и планшет Mi Pad 4.

Относительно Xiaomi Redmi 6 Pro предварительно известно следующее. Это устройство среднего уровня с безрамочным дизайном с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойной камерой. Смартфон получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, сканер отпечатков пальцев на задней панели, двойную основную камеру 12+5 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 625, 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Xiaomi Mi Pad 4 станет наследником планшета Mi Pad 3, который Xiaomi представила в апреле прошлого года. По слухам он получит 8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9, камеры на 13 и 5 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 6000 мАч. Планшет работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI.