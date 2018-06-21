Потенциальный Huawei Mate 20 показался на фото

В сети появилась живая фотография, предположительно, показывающая смартфон Huawei Mate 20. На прошедшей недавно CES Asia 2018 представитель компании Huawei уже подтвердил запуск серии Mate 20 в октябре, спустя год после выхода смартфонов Mate 10.





Качество фото оставляет желать лучшего, но даёт представление о дизайне смартфона. В частности, видны узкие кромки сверху и снизу экрана, а сам дисплей закруглён по краям, как у флагманских моделей Galaxy от Samsung. Также можно отметить отсутствие выреза экрана в стиле iPhone X.

Точный размер Huawei Mate 20 пока неизвестен. У Mate 10 диагональ экрана составляла 5,99 дюйма. Вместо LCD-экрана смартфон может получить OLED-дисплей.

Согласно более ранним слухам, Mate 20 и Mate 20 Pro будут базироваться на грядущем процессоре Kirin 980 и 6 ГБ оперативной памяти. Huawei Mate 20 Pro станет обладателем 6,9-дюймового OLED-дисплея. Также ожидается премиальная версия Porsche Design.