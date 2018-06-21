Потенциальный Huawei Mate 20 показался на фото

В сети появилась живая фотография, предположительно, показывающая смартфон Huawei Mate 20. На прошедшей недавно CES Asia 2018 представитель компании Huawei уже подтвердил запуск серии Mate 20 в октябре, спустя год после выхода смартфонов Mate 10.


Качество фото оставляет желать лучшего, но даёт представление о дизайне смартфона. В частности, видны узкие кромки сверху и снизу экрана, а сам дисплей закруглён по краям, как у флагманских моделей Galaxy от Samsung. Также можно отметить отсутствие выреза экрана в стиле iPhone X.

Точный размер Huawei Mate 20 пока неизвестен. У Mate 10 диагональ экрана составляла 5,99 дюйма. Вместо LCD-экрана смартфон может получить OLED-дисплей.

Согласно более ранним слухам, Mate 20 и Mate 20 Pro будут базироваться на грядущем процессоре Kirin 980 и 6 ГБ оперативной памяти. Huawei Mate 20 Pro станет обладателем 6,9-дюймового OLED-дисплея. Также ожидается премиальная версия Porsche Design.

Источник
MyDrivers
Теги
смартфон ANDROID Huawei

Комментарии

Материалы по теме

Huawei неожиданно представила смартфон P20 Lite

16 марта

Huawei представила безрамочный смартфон Honor 7C дешевле $150

12 марта

Huawei представила серию недорогих безрамочных смартфонов Enjoy 8

30 марта

Huawei представила стодолларовый безрамочный смартфон Honor 7S

28 мая

Безрамочный Huawei Honor 7A Pro оценили дешевле 9 тысяч рублей

17 апреля

Безрамочный Huawei Honor 7C Pro с двойной камерой оценили дешевле 14 тысяч рублей

7 июня
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Безрамочный Vivo Y81 дебютировал в Тайване
Google упростил управление аккаунтом Android
Huawei P9 останется без Android 8.0 Oreo

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 117
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 61
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 56
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 54
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 41