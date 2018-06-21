Huawei P9 останется без Android 8.0 Oreo

Судя по всему, смартфон Huawei P9 не получит обновления прошивки до операционной системы Android 8.0 Oreo. Об этом сообщил представитель службы поддержки в Британии.


Интересно, что пару месяцев назад компания Huawei запустила бета-тестирование Android 8.0 Oreo для ряда своих не самых новых смартфонов, включая Huawei P9 и P9 Plus.

Один британский пользователь отправил электронное письмо в британскую же службу поддержки Huawei с вопросом о сроках выхода обновления Android 8.0 для Huawei P9. Ему ответили, что смартфон имеет ряд аппаратных ограничений, которые приводят к зависаниям, некорректной работе и быстрой разрядке батарее. Из-за них смартфон может так и не получить апдейт до Android 8.0 Oreo.

Источник
4gnews
Теги
смартфон ANDROID Huawei Android 8.0 Oreo Huawei P9

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