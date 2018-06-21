Безрамочный Vivo Y81 дебютировал в Тайване

Компания Vivo без особого шума представила в Тайване смартфон Vivo Y81. Это модель среднего уровня в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X. Он довольно похож на дебютировавший в мае Vivo Y83, но немного проще по параметрам.





Vivo Y81 оснащается 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей) и соотношением сторон 19:9, камерами на 13 и 5 Мп. Фронтальная камера поддерживает функцию разблокировки по лицу. Аппаратной основой стал MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенно флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.





Аккумулятор обладает ёмкостью 3260 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой FunTouch OS 4.0.

Смартфон Vivo Y81 доступен по цене порядка 219 долларов США.