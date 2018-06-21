Xiaomi показала смартфон Redmi 6 Pro

Компания Xiaomi опубликовала в своём официальном аккаунте Weibo, китайского аналога Twitter, подборку пресс-рендеров смартфона Redmi 6 Pro, который пока ещё не был представлен официально.

Днём ранее Xiaomi разослала журналистам приглашения на пресс-мероприятие 25 июня 2018 года, на котором будут представлены как раз смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro и планшет Mi Pad 4.





Xiaomi Redmi 6 Pro представляет собой устройство среднего уровня с безрамочным дизайном с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойной камерой. Смартфон получит 5,84-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, сканер отпечатков пальцев на задней панели, двойную основную камеру 12+5 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру.





Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 625, 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.





Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 149,33 х 71,68 х 8,75 мм, а вес — 178 граммов. Ориентировочная стартовая цена составляет 156 долларов США.



