Фото смартфона ZTE Nubia Z18 показало ультратонкие рамки

В сети появилась живая фотография готовящегося к выпуску смартфона ZTE Nubia Z18, пока не представленного производителем официально. Она показывает, действительно, тонкие рамки вокруг дисплея.





Рамки, определённо, уменьшились по сравнению с предшественником, смартфоном Nubia Z17s. Интересно, что на верхней кромке, явно, недостаточно места для размещения фронтальной камеры, вырез дисплея в стиле iPhone X также отсутствует. Возможно, она разместится в нижней кромке или будет выдвижной, как у Vivo NEX и OPPO Find X.





По предварительным данным, ZTE Nubia Z18 оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), основной двойной камерой с главным сенсором на 24 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти в одной модели, 8+128 ГБ — в другой модели. Аккумулятор обладает ёмкостью 3350 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.