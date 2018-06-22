Apple выпустит станцию беспроводной зарядки AirPower через год после анонса

Компания Apple планирует выпустить станцию беспроводной зарядки AirPower незадолго до сентября или в сентябре. Об этом сообщило издание Bloomberg.





Изначально Apple представила AirPower на сентябрьском пресс-мероприятии в дополнение к смартфонам iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. На момент анонса точный срок выхода аксессуара не уточнялся, лишь сообщили, что это произойдёт в течение 2018 года.

По данным Bloomberg, Apple столкнулась при разработке AirPower с техническими сложностями, которые отсрочили релиз. При этом сами инженеры компании надеялись на выход в июне, но затем срок был перенесён на сентябрь или незадолго до него. В прошедшие месяцы разработчики ускорили тестирование устройства, используя зарядку в офисе.

Напомним, новое поколение смартфонов Apple получило стеклянные задние панели и возможность беспроводной зарядки по стандарту Qi. Станция AirPower совместима с iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, смарт-часами Apple Watch Series 3, а также новым зарядным чехлом для AirPods. Она позволит одновременно заряжать до трех устройств.