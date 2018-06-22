Apple лишит iPhone всех портов и кнопок

Компания Apple рассматривала возможность полностью лишить iPhone X проводного варианта зарядки, целиком переключившись на беспроводную. Об этом рассказало издание Bloomberg.


Автор заметки в Bloomberg уточнил, что речь идёт о полном устранении в iPhone X порта Lightning. Более того, инженеры компании надеются в конце концов совсем избавиться от всех внешних портов и кнопок на iPhone, хоть на реализацию этого может уйти много лет.

Тем не менее, планы по избавлению от Lightning пришлось отложить, поскольку беспроводная зарядка сейчас всё ещё заметно медленнее, чем традиционные методы. Кроме того, включение беспроводного зарядника в комплект поставки существенно повысило бы стоимость смартфона.

Источник
Bloomberg
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone X

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