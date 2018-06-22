Россияне поставили рекорд по тратам на телефоны

Аналитическая компания IDC подвела итоги первого квартала 2018 года на рынке телефонов в России. Как оказалось, расходы потребителей на приобретение мобильных телефонов продолжают расти.


Объем российского рынка мобильных телефонов составил 1,63 млрд долларов США. Как отмечают аналитики, это рекордный показатель для первого квартала года, превышающий даже значение первого квартала 2014 года, последнего года роста рынка до падения курса рубля. В штучном выражении поставки устройств также выросли до рекордной для первого квартала цифры — 6,3 млн штук.

Четверть рынка смартфонов в количественном выражении по-прежнему принадлежит компании Samsung. Компания Huawei сохраняет за собой второе место с долей рынка приблизительно равной половине доли Samsung. Xiaomi продолжает набирать обороты и почти догоняет Huawei по количеству проданных устройств.

При этом сохраняется тенденция приобретения более дорогих устройств. Средняя цена смартфона на платформе Android выросла до 175 долларов США – высший показатель с третьего квартала 2014 года. Аналитики отмечают, что российские пользователи предпочитают функциональность имиджу, хотят получить за свои деньги устройства с серьезными техническими характеристиками, и, по сравнению с периодом до падения курса рубля, меньше руководствуются веяниями моды и соображениями имиджа.

Источник
IDC
Теги
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