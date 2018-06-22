Глава Meizu рассекретил смартфон Meizu X8

Глава компании Meizu Хуан Чжан (Huang Zhang), он же Джек Вонг (Jack Wong), поделился подробностями относительно готовящегося к выпуску смартфона Meizu X8, пока не представленного производителем официально.


На официальном форуме Meizu Джек Вонг подтвердил, что ведущуюся разработку смартфона под названием Meizu X8. Также он сообщил, что смартфон будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 710, как у Meizu 16. Это подтверждает, что топовый процессор Snapdragon 845 можно ожидать только у Meizu 16 Pro.

Джек Вонг добавил, что Meizu X8 не получит встроенного в экран сканера отпечатков пальцев, тогда как для серии Meizu 16 эта особенность уже подтверждена.

Источник
ITHome
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

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