Помощневший Moto Z3 Play вышел в продажу

Компания Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, выпустила более мощную версию смартфона Moto Z3 Play. Модель в чёрном цвете с увеличенным объёмом памяти начала продаваться в Бразилии.


Если стандартная версия Moto Z3 Play обладает 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, то новая вариация оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Она оценена в 716 долларов США, тогда как стандартная версия обойдётся примерно в 600 долларов.

Напомним, Moto Z3 Play выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне и с поддержкой сменных панелей Moto Mod. Смартфон также может похвастаться двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на боковой грани.

Корпус состоит из стеклянных панелей Corning Gorilla Glass и алюминиевой рамки 6000 серии. Moto Z3 Play оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 12+5 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп.

Он получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Габариты составляют 156,25 х 76,7 х 6,7 мм, а вес — 156 граммов.

Имеются коннектор модульного подключения для панелей Moto Mod и порт USB Type-C, но отсутствует 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон будет работать под Android 8.1 Oreo.

Источник
Motorola
Теги
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