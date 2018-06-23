Хакер показал на видео, как взломать пароль на любой модели iPhone

Секретный пароль для разблокировки экрана в мобильниках Apple служит дополнением к сканеру отпечатков пальца. В стандартной ситуации, iPhone позволяет ввести код ошибочно 9 раз подряд, после десятой ошибки система стирает все данные из внутренней памяти. За подсчёт количества введённых паролей отвечает отдельный модуль и программно заставить его «тикать» нельзя.

Но можно сделать количество попыток ввода пароля бесконечным! Хакер по имени Hickey обнаружил, что если подключить устройство, которое будет выдавать себя за внешнюю клавиатуру к разъёму Lightning, iOS позволяет вводить пароль бесконечное количество раз.

Достаточно добавить к подключенному устройство базу для автоперебора кодов, и спустя несколько суток подобрать пароль можно будет на любом смартфоне Apple с версией до iOS 11.3 включительно. В iOS 12 проблема устранена и система отключает поддержку подключение устройств ввода при помощи Lightning, если iPhone заблокирован дольше часа.