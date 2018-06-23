Хакер показал на видео, как взломать пароль на любой модели iPhone

Секретный пароль для разблокировки экрана в мобильниках Apple служит дополнением к сканеру отпечатков пальца. В стандартной ситуации, iPhone позволяет ввести код ошибочно 9 раз подряд, после десятой ошибки система стирает все данные из внутренней памяти. За подсчёт количества введённых паролей отвечает отдельный модуль и программно заставить его «тикать» нельзя.

Но можно сделать количество попыток ввода пароля бесконечным! Хакер по имени Hickey обнаружил, что если подключить устройство, которое будет выдавать себя за внешнюю клавиатуру к разъёму Lightning, iOS позволяет вводить пароль бесконечное количество раз.

Достаточно добавить к подключенному устройство базу для автоперебора кодов, и спустя несколько суток подобрать пароль можно будет на любом смартфоне Apple с версией до iOS 11.3 включительно. В iOS 12 проблема устранена и система отключает поддержку подключение устройств ввода при помощи Lightning, если iPhone заблокирован дольше часа.

Источник
ZDNet
Теги
Apple IOS iPhone видео взлом

Комментарии

Материалы по теме

40 фактов об iPhone X, и что мы об этом думаем — больше, чем обзор

21 ноября 2017

Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone

24 января

Apple запретила майнить криптовалюты на своих устройствах

12 июня

Apple объявила дату следующего большого анонса

14 марта

Apple представила iOS 12

4 июня

Caviar запускает iPhone X с зарядкой от солнца

1 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Из-за санкций США в офисе ZTE не работает туалет
Samsung Galaxy S10 лишится сканера радужки
Помощневший Moto Z3 Play вышел в продажу

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 120
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 64
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 63
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55