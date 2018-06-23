Из-за санкций США в офисе ZTE не работает туалет

После того, как Министерство торговли США запретило американским компаниям торговлю с ZTE, проблемы у компании затронули не только поставку комплектующих. Сотрудники офиса ZTE в Шэньчжэне анонимно загружают в соцсеть Weibo снимки неработающего оборудования в туалете и поясняющую записку, что компания не может починить туалетное оборудование фирмы American Standard из-за запрета на экспорт товаров из США, сообщает Southern China Morning Post. Компания просит сотрудников отнестись с пониманием к проблеме, потому что на переоформление контрактов на поставки и обслуживание офисов потребуется время.

Сломанный писсуар в офисе ZTE и записка с извинениями компании за санкции
Сломанный писсуар в офисе ZTE и записка с извинениями компании за санкции

Напомним, в апреле власти США запретили китайской ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны. США обвиняли ZTE в поставках продукции с американскими комплектующими в Иран и Северную Корею. Это решение министерства торговли США повлекло самые неприятные последствия для ZTE. В начале мая ZTE официально объявила об остановке основных операций из-за санкций США.

В настоящее время ZTE планирует разместить $400 млн на депозитном счете в подконтрольном США банке, чтобы выполнить последнее условия для снятия американских санкций Ранее ZTE согласилась выплатить $1 млрд штрафа, сменить руководителей и выполнить некоторые другие условия американского регулятора. Согласно существующим соглашениям, правительство США получит доступ к $400 млн, если ZTE не сменит весь руководящий состав компании.

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