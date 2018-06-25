Производитель чехлов показал самый дешёвый iPhone 2018 года

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендер готовящегося к выпуску 6,1-дюймового iPhone в чехле от стороннего производителя опубликовал профильный ресурс BGR.





Рендеры созданы производителем Ghostek. По словам BGR, они получены из хорошо зарекомендовавших себя надёжных источников и базируются на чертежах с фабрики, занимающейся производством этих смартфонов. Кроме того, именно это изображение было подтверждено как точное дополнительным источником, осведомлённым о планах Apple.

Согласно более ранним слухам, в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.

Как видно на рендере, 6,1-дюймовый iPhone не лишён домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID. Подтверждена и система Face ID, она расположена в вырезе экрана как у iPhone X. При этом рамки вокруг экрана заметно шире, чем у iPhone X. На это Apple пришлось пойти, поскольку она не может спрятать контроллер LCD-дисплея, как это сделано с OLED-экраном iPhone X. Ещё одно значительное отличие — стандартная одинарная камера вместо двойной.