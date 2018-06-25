Apple назвала возможность взлома любого iPhone «ошибкой тестирования»

Компания Apple прокомментировала новости о возможности лёгкого подбора пароля к любому iPhone. В своём заявлении журналистам Apple сообщила следующее: «недавнее сообщение о преодолении пароля iPhone было ошибочным и является результатом некорректного тестирования».

В дальнейшие подробности Apple вдаваться не стала. Сам хакер также признал, что мог поторопиться с выводами, поскольку такие пароли не всегда регистрируются при вводе и только кажется, что iPhone принял пароль.

В минувшие выходные сеть всколыхнулась от сообщения, что можно сделать количество попыток ввода пароля бесконечным. Метод обнаружил хакер по имени Hickey. По его словам получалось, что если подключить устройство, которое будет выдавать себя за внешнюю клавиатуру к разъёму Lightning, iOS позволяет вводить пароль бесконечное количество раз.

В результате выходило, что достаточно добавить к подключенному устройство базу для автоперебора кодов, и спустя несколько суток подобрать пароль можно будет на любом смартфоне Apple с версией до iOS 11.3 включительно. В iOS 12 проблема устранена и система отключает поддержку подключение устройств ввода при помощи Lightning, если iPhone заблокирован дольше часа.

Напомним, секретный пароль для разблокировки экрана в мобильниках Apple служит дополнением к сканеру отпечатков пальца. В стандартной ситуации, iPhone позволяет ввести код ошибочно 9 раз подряд, после десятой ошибки система стирает все данные из внутренней памяти. За подсчёт количества введённых паролей отвечает отдельный модуль и программно заставить его перестать «тикать» нельзя.