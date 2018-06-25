Apple назвала возможность взлома любого iPhone «ошибкой тестирования»

Компания Apple прокомментировала новости о возможности лёгкого подбора пароля к любому iPhone. В своём заявлении журналистам Apple сообщила следующее: «недавнее сообщение о преодолении пароля iPhone было ошибочным и является результатом некорректного тестирования».

В дальнейшие подробности Apple вдаваться не стала. Сам хакер также признал, что мог поторопиться с выводами, поскольку такие пароли не всегда регистрируются при вводе и только кажется, что iPhone принял пароль.

В минувшие выходные сеть всколыхнулась от сообщения, что можно сделать количество попыток ввода пароля бесконечным. Метод обнаружил хакер по имени Hickey. По его словам получалось, что если подключить устройство, которое будет выдавать себя за внешнюю клавиатуру к разъёму Lightning, iOS позволяет вводить пароль бесконечное количество раз.

В результате выходило, что достаточно добавить к подключенному устройство базу для автоперебора кодов, и спустя несколько суток подобрать пароль можно будет на любом смартфоне Apple с версией до iOS 11.3 включительно. В iOS 12 проблема устранена и система отключает поддержку подключение устройств ввода при помощи Lightning, если iPhone заблокирован дольше часа.

Напомним, секретный пароль для разблокировки экрана в мобильниках Apple служит дополнением к сканеру отпечатков пальца. В стандартной ситуации, iPhone позволяет ввести код ошибочно 9 раз подряд, после десятой ошибки система стирает все данные из внутренней памяти. За подсчёт количества введённых паролей отвечает отдельный модуль и программно заставить его перестать «тикать» нельзя.

Источник
iMore
Теги
Apple iPhone фейспалм

Комментарии

Материалы по теме

Apple извинилась за намеренное замедление старых iPhone

29 декабря 2017

Caviar запускает космические iPhone X с метеоритом и лунным камнем

18 октября 2017

Caviar предлагает iPhone 8 с метеоритом, мехом норки и вулканической лавой

6 сентября 2017

На Apple подали в суд за намеренное замедление старых iPhone

22 декабря 2017

Найден новый способ убить iPhone одним сообщением

17 января

Обновление iOS 11.2.2 замедлило iPhone 6 в два раза

12 января
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Apple научит AirPods 2 не загораться в ухе под воздействием влаги
Производитель чехлов показал самый дешёвый iPhone 2018 года
Стартовал российский предзаказ на стодолларовый безрамочник Meizu M6T с подарками

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 120
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 72
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 63
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55