Стартовал российский предзаказ на стодолларовый безрамочник Meizu M6T с подарками

Китайская компания Meizu сообщила о начале приёма предварительных заказов в России на смартфон Meizu M6T. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной основной камерой.





В Китае Meizu M6T предлагается по цене 124 доллара США за 3+32 ГБ, 155 долларов за 4+32 ГБ и 171 доллар за 4+64 ГБ. В России рекомендованная цена на Meizu M6Т 2+16 ГБ составила 11 990 рублей, а M6Т 3+32 ГБ – 13 990 рублей. Цветовые варианты — черный, золотистый, красный и синий. Ожидаемый срок поставки устройств – середина июля 2018 года.





При оформлении оплаченного предварительного заказа на официальном сайте MyMeizu.ru в подарок покупатель получит набор Meizu Gift Box, включающий в себя кольцо-держатель для смартфона, монопод и проводную аудио-гарнитуру в специальной подарочной упаковке.

Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+2 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32, или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2.