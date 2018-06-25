Возрождённый слайдер-легенду Nokia 8110 4G и новую Nokia 5.1 уже можно купить

Компания HMD Global открыла приём предварительных заказов на телефон Nokia 8110 4G и смартфон Nokia 5.1. Они уже доступны в официальном онлайн-магазине Nokia.







Переизданная версия легендарного телефона-банана Nokia 8110 предлагается в чёрном и жёлтом цветовых вариантах по цене 5990 рублей. На Nokia 5.1 можно оформить предварительный заказ, но цена на него пока не заявлена. Доступны три цвета: медный, синий и черный.





Напомним, оригинальный Nokia 8110 вышел в далеком 1997 году, был выполнен в виде необычного слайдера изогнутой формы, за что и получил прозвище «банан». Именно этот телефон использовали в культовом фильме «Матрица». Примечательно, что новый Nokia 8110 4G перенял дизайн изогнутого слайдера, но не премиальность. Он представляет собой бюджетный телефон с рекомендованной розничной ценой 79 евро в веселенькой расцветке, который совершенно дико смотрелся бы в руках избранного-хакера Нео.

Nokia 5.1 заключается в корпус из алюминия 6000 серии. Смартфон оснащается экраном диагональю 5,5 дюйма, разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, основной камерой на 16 Мп, фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P18, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Смартфон работает на Android One (Oreo), планируется обновление до Android P. Предусмотрена поддержка NFC, и в том числе технологии оплаты Google Pay.