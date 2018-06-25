Samsung переделает стилус с нуля в Galaxy Note 9

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy Note 9. Ими поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.


Сначала он задал читателям вопрос о том, насколько часто они пользуются стилусом S Pen в фаблетах Galaxy Note. Затем отметил, что будущий S Pen для Samsung Galaxy Note 9, определённо стоит ожидания. В отдельном твите источник заявил, что S Pen для Samsung Galaxy Note 9 — это стилус «с душой» и он может стать крупнейшим апдейтом в истории S Pen.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Galaxy Note 9 может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев. Главным внешним отличием от предшественника, Note 8, стало размещение сканера отпечатков пальцев — теперь он расположился под основной двойной камерой.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит ёмкость 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке.

Источник
Ice Universe
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 9

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