Samsung Galaxy S10 обещают тройную камеру, как у Huawei

Компания Samsung Electronics оснастит одну из моделей «юбилейных» флагманов Galaxy S10 тройной камерой, как у Huawei P20 Pro. Об этом сообщил корейский ресурс Etnews со ссылкой на «многочисленные» источники в индустрии, принимающие участие в разработке.


Согласно более ранним утечкам, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream.

По данным Etnews, версия Beyond 0 получит 5,8-дюймовый дисплей и стандартную одинарную камеру, Beyond 1 — 5,8-дюймовый дисплей и двойную камеру, а Beyond 2 — 6,2-дюймовый дисплей и тройную камеру.

Samsung Galaxy S10 может стать первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков пальцев. Возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью и избавление от функции сканирования радужки глаз.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.

Источник
Etnews
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