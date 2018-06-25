Дебют Xiaomi Redmi 6 Pro: старая модель + экран с «чёлкой»

Как и ожидалось, китайская компания Xiaomi представила сегодня смартфон Redmi 6 Pro. Это бюджетная модель, она приходит на смену прошлогоднему Redmi 5 Plus.


По многим параметрам, таким как процессор, ёмкость аккумулятора и характеристики основного модуля тыловой камеры, Redmi 6 Pro схож с Redmi 5 Plus, но при этом он получил экран с вырезом в стиле iPhone X и двойную камеру.


Xiaomi Redmi 6 Pro оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, сканер отпечатков пальцев на задней панели, двойную основную камеру 12+5 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру.


Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 149,33 х 71,68 х 8,75 мм, а вес — 178 граммов. Предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и microSD.


Xiaomi Redmi 6 Pro выходит в розово-золотистом, золотистом, голубом, чёрном и красном цветовых вариантах по цене около 156 долларов за 3+32 ГБ, 184 за 4+32 ГБ и 199 долларов за 4+64 ГБ. Продажи в Китае стартуют 26 июня.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi 6 Pro

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi показала смартфон Redmi 6 Pro

21 июня

Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark со съёмным геймпадом-джойстиком

13 апреля

Безрамочный смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro с двойной камерой представлен официально

14 февраля

Бюджетный безрамочник Xiaomi Redmi S2 представлен официально

10 мая

Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница)

14 февраля

Лучший из недорогих смартфонов Xiaomi? Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus

15 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Apple научит AirPods 2 не загораться в ухе под воздействием влаги
Производитель чехлов показал самый дешёвый iPhone 2018 года
Стартовал российский предзаказ на стодолларовый безрамочник Meizu M6T с подарками

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 120
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 72
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 62
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 44