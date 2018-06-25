Дебют Xiaomi Redmi 6 Pro: старая модель + экран с «чёлкой»

Как и ожидалось, китайская компания Xiaomi представила сегодня смартфон Redmi 6 Pro. Это бюджетная модель, она приходит на смену прошлогоднему Redmi 5 Plus.





По многим параметрам, таким как процессор, ёмкость аккумулятора и характеристики основного модуля тыловой камеры, Redmi 6 Pro схож с Redmi 5 Plus, но при этом он получил экран с вырезом в стиле iPhone X и двойную камеру.





Xiaomi Redmi 6 Pro оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, сканер отпечатков пальцев на задней панели, двойную основную камеру 12+5 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру.





Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 149,33 х 71,68 х 8,75 мм, а вес — 178 граммов. Предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и microSD.

Xiaomi Redmi 6 Pro выходит в розово-золотистом, золотистом, голубом, чёрном и красном цветовых вариантах по цене около 156 долларов за 3+32 ГБ, 184 за 4+32 ГБ и 199 долларов за 4+64 ГБ. Продажи в Китае стартуют 26 июня.